В Одессе в результате масштабного пожара в психиатрической больнице погибли четыре человека.
В Одессе на улице Академика Воробьева произошел масштабный пожар. Загорелась крыша одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1.
– Бойцам ГСЧС удалось спасти 19 человек, из них 4 без сознания, умерших не приходя в сознание. С отравлением продуктами горения госпитализированы 6 человек в тяжелом состоянии, – отметили в пресс-службе ГСЧС.
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В 23 ч. 19 мин. пожар был ликвидирован.
В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: погибли четыре человека / 7 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области во время пожара в гараже сгорели два человека.
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