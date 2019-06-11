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Факты / Происшествия

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: погибли четыре человека

В Одессе в результате масштабного пожара в психиатрической больнице погибли четыре человека.

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: погибли четыре человека

В Одессе на улице Академика Воробьева произошел масштабный пожар. Загорелась крыша одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1.

– Бойцам ГСЧС удалось спасти 19 человек, из них 4 без сознания, умерших не приходя в сознание. С отравлением продуктами горения госпитализированы 6 человек в тяжелом состоянии, – отметили в пресс-службе ГСЧС.

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В 23 ч. 19 мин. пожар был ликвидирован.

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В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: погибли четыре человека / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области во время пожара в гараже сгорели два человека.

Источник: ГСЧС

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