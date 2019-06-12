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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у психлікарні Одеси: помер ще один постраждалий

У лікарні Одеси помер потерпілий в результаті пожежі в психіатричній лікарні.

пожар

Помер ще один потерпілий у пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я.

Читайте: Пожежа у психлікарні Одеси: Зеленський доручив створити комісію

Таким чином кількість жертв пожежі зросла до семи осіб.

У лікарнях залишаються ще четверо постраждалих.

Нагадаємо, 10 червня в Одесі внаслідок масштабної пожежі у психіатричній лікарні загинули шестеро осіб.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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