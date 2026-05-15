Сезон весенних ягод в Украине постепенно набирает обороты. В Закарпатье уже начали собирать первые ранние черешни нового урожая, и хотя весна этого года принесла немало погодных испытаний, местная ягода уже появляется на рынках. При этом цены существенно различаются в зависимости от региона и происхождения продукции.

Сколько стоит килограмм черешни в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Сезон черешни в Украине: закарпатская ягода уже созревает

Как сообщает Суспільне Ужгород, в Закарпатской области начали созревать первые ранние черешни. Местные жители уже собирают урожай и предлагают ягоду на продажу, хотя сезон в этом году осложнен весенними заморозками и нестабильной погодой.

Сейчас смотрят

Жители региона отмечают, что урожайность сильно зависит от климатических условий. В благоприятные годы одно дерево может дать до 50 кг ягод, однако в последние сезоны погодные риски существенно влияют на объемы сбора.

Местные фермеры и жители Закарпатья рассказывают, что последние годы стали сложными для садоводства. Из-за раннего потепления деревья быстро зацветают, но последующие холодные ночи и заморозки часто повреждают завязь и снижают урожай.

По словам фермеров, даже несколько дней резкого похолодания могут существенно повлиять на количество плодов, что в конечном итоге отражается на объемах продаж.

Что с ценами на черешню в Украине

По данным Столичного рынка в Киеве, цены на черешню в Украине различаются. В продаже уже появилась украинская черешня из Закарпатья. Ее продают примерно по 180–200 грн за 1 кг.

В то же время на рынках Ужгорода пока преобладает импортная черешня из Греции, стоимость которой значительно выше — около 1 тыс. грн за 1 кг.

Спрос на первые ягоды остается невысоким из-за высокой цены импортной продукции. Но цены на черешню в 2026 году будут снижаться. Украинская черешня только начинает поступать в продажу, поэтому ее доля пока невелика, но будет постепенно расти по мере развертывания сезона.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.