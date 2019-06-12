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Факти / Надзвичайні події

У школах Сімферополя дітей годували зіпсованими продуктами

В окупованому Сімферополі (Крим) в їдальнях дитсадків, шкіл і коледжу учнів годували продуктами, у яких закінчився термін придатності.

У школах Сімферополя дітей годували зіпсованими продуктами

У навчальних закладах Сімферополя дітей годували продуктами без маркування і з вичерпаним терміном придатності.

Порушення були виявлені в двох школах, дитсадку і одному коледжі.

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До слова, за організацію харчування, яке є безкоштовним, батьки дітей платили гроші.

Винним призначили штрафи.

Адміністрації навчальних закладів ситуацію поки не коментували.

Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківській області до інфекційної лікарні у Коломиї госпіталізовано 18 осіб, які святкували весілля в готельно-ресторанному комплексі Вербіж.

 

Джерело: Крим. Реалії

Фото: Dreamstime

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