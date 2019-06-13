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Факты / Происшествия

В Полтавской области турфирма больше года обманывала людей

В Полтавской области мошенникам из турфирмы больше года удавалось обманывать людей.

Подорож

В Полтавской области турфирма продавала клиентам туры, а за несколько дней до вылета заявляла, что поездку нужно перенести.

Так мошенникам удалось работать больше года, ведь они обманывали людей выборочно.

Одной из жертв турфирмы стала пенсионерка Лидия Сафронова, которая хотела увидеть мир вместе с подругой.

– Мы сначала обращались к интернету. Смотрели, куда мы хотим, выбирали. Конечно, дешевле. Потому что пенсия маленькая. Деньги собирались долго. Нашли, пришли и получили то, что получили, – рассказала женщина.

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Вместо долгожданного отпуска Лидии пришлось обращаться в полицию. Правоохранители выяснили, что обманывали не всех клиентов.

Положительную рекламу турфирма получила из-за того, что первые клиенты получили полноценные услуги и путешествовали без проблем.

К слову, Факты ICTV собрали список необходимых вещей, которые понадобятся во время путешествий.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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