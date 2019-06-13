У Полтавській області шахраям з турфірми більше року вдавалося ошукувати людей.
У Полтавській області турфірма продавала клієнтам тури, а за кілька днів до вильоту заявляла, що поїздку потрібно перенести.
Так шахраям вдалося працювати більше року, адже вони ошукували людей вибірково.
Однією з жертв турфірми стала пенсіонерка Лідія Сафронова, яка хотіла побачити світ разом з подругою.
– Ми спочатку зверталися до інтернету. Дивилися, куди ми хочемо, обирали. Звичайно, дешевше. Тому що пенсія маленька. Гроші збиралися довго. Знайшли, прийшли і отримали те що отримали, – розповіла жінка.
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Замість омріяної відпустки Лідії довелося звертатися до поліції. Правоохоронці з’ясували, що ошукували не всіх клієнтів.
Позитивну рекламу турфірма отримала через те, що перші клієнти отримали повноцінні послуги і подорожували без проблем.
До слова, Факти ICTV зібрали список необхідних речей, які знадобляться під час подорожей.