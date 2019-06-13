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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині турфірма більше року ошукувала людей

У Полтавській області шахраям з турфірми більше року вдавалося ошукувати людей.

Подорож

У Полтавській області турфірма продавала клієнтам тури, а за кілька днів до вильоту заявляла, що поїздку потрібно перенести.

Так шахраям вдалося працювати більше року, адже вони ошукували людей вибірково.

Однією з жертв турфірми стала пенсіонерка Лідія Сафронова, яка хотіла побачити світ разом з подругою.

– Ми спочатку зверталися до інтернету. Дивилися, куди ми хочемо, обирали. Звичайно, дешевше. Тому що пенсія маленька. Гроші збиралися довго. Знайшли, прийшли і отримали те що отримали, – розповіла жінка.

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Замість омріяної відпустки Лідії довелося звертатися до поліції. Правоохоронці з’ясували, що ошукували не всіх клієнтів.

Позитивну рекламу турфірма отримала через те, що перші клієнти отримали повноцінні послуги і подорожували без проблем.

До слова, Факти ICTV зібрали список необхідних речей, які знадобляться під час подорожей.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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