В шахте Покровска (Донецкая область) двое горняков погибли во время работы.

Двое горняков погибли во время работ на шахте в Покровске. Трагедии прозошли по причине нарушений правил безопасности.

Одного шахтера прижало к стене, другой попал под конвейерную дробилку.

Во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа комплекса лавы одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенным к дизелевозу, прижало к стене 36-летнего шахтера, который контролировал процесс.

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Мужчина получил открытую рану правой паховой области с повреждением сосудистого нервного пучка и открытый перелом костей таза.

Работник скончался на месте.

Позже 41-летний шахтер, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера, попал под его дробилку. Он также получил травмы несовместимые с жизнью.

По фактам открыты дела, предусмотренные ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если оно повлекло гибель людей).

Напомним, в результате обвала на шахте Лесная во Львовской области погибли двое горняков.

Источник: Прокуратура