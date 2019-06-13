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Факти / Надзвичайні події

Одного придавило, другий потрапив у дробарку: на шахті в Покровську загинули гірники

У шахті Покровська (Донецька область) двоє гірників загинули під час роботи.

шахтеры

Двоє гірників загинули під час робіт на шахті в Покровську. Трагедії сталися через порушення правил безпеки.

Одного шахтаря притиснуло до стіни, інший потрапив під конвеєрну дробарку.

Під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеним до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного шахтаря, який контролював процес.

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Чоловік отримав відкриту рану правої пахової області з пошкодженням судинного нервового пучка і відкритий перелом кісток тазу.

Працівник помер на місці.

Пізніше 41-річний шахтар, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєра, потрапив під його дробарку. Він також отримав травми несумісні з життям.

За фактами відкрито справи, передбачені ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно спричинило загибель людей).

Нагадаємо, в результаті обвалу на шахті Лісова у Львівській області загинули двоє гірників.

Джерело: Прокуратура

Фото: Dreamstime

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