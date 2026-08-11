В селе Варковичи Дубенского района Ровенской области произошел пожар на территории одного из предприятий. Предварительно, инцидент сопровождался взрывом — его слышали даже в Дубно, расположенном примерно в 17 км от села Варковичи.

Об этом сообщают в ГСЧС и Суспільне.

Пожар в Варковичах: какая ситуация

По информации Суспільного, в Варковичах горит предприятие по изготовлению пенопласта. На месте работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. В настоящее время идет ликвидация пожара.

Сейчас смотрят

Точные причины возгорания, площадь пожара и информация о возможных пострадавших пока устанавливаются.

Из-за сильного пожара и густого дыма возникла угроза загрязнения воздуха. Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней уже работают на месте происшествия и производят необходимые замеры.

Результаты исследований должны быть обнародованы впоследствии.

Местным жителям рекомендуют на время пожара оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и двери и выключить вентиляцию, которая забирает воздух с улицы. Также советуют использовать воздухоочистители или кондиционеры с функцией фильтрации.

Из-за возможного задымления советуют временно отказаться от пробежек, прогулок и других активностей на свежем воздухе. При необходимости следует использовать маску или респиратор.

Особое внимание на здоровье должны обратить люди с заболеваниями органов дыхания. В случае появления кашля, затрудненного дыхания или раздражения глаз рекомендуется обратиться за помощью.

Как сообщают местные жители, в Варковичах были перебои со светом; также отсутствует централизованное водоснабжение. В то же время ветер, по их словам, относит дым в направлении Ровно, а не в сторону села.

Источник : ГСЧС, Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.