На учасників КиївПрайду після кінопоказу на платформі культурних ініціатив Ізоляція напали молодики у балаклавах.
На відвідувачів кінопоказу, який проходив в рамках КиївПрайду, напали невідомі.
Це був відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом, – розповів постраждалий.
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За словами однієї з організаторок заходу, серед постраждалих були неповнолітні.
Режисер фільму Не ховай очей – 2. Наші в США Юрій Двіжон заявив, що йому шкода постраждалих.
– Саме через напади двоє героїв фільму покинули Україну і за іронією долі, схожі історії продовжуються і далі. Такі новини ще більше підштовхують до боротьби та активізму, – зазначив Юрій Двіжон.
Раніше Святослав Вакарчук сказав, що думає про ЛГБТ і одностатеві шлюби.