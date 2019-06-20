На учасників КиївПрайду після кінопоказу на платформі культурних ініціатив Ізоляція напали молодики у балаклавах.

На відвідувачів кінопоказу, який проходив в рамках КиївПрайду, напали невідомі.

Це був відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом, – розповів постраждалий.

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За словами однієї з організаторок заходу, серед постраждалих були неповнолітні.

Режисер фільму Не ховай очей – 2. Наші в США Юрій Двіжон заявив, що йому шкода постраждалих.

– Саме через напади двоє героїв фільму покинули Україну і за іронією долі, схожі історії продовжуються і далі. Такі новини ще більше підштовхують до боротьби та активізму, – зазначив Юрій Двіжон.

Раніше Святослав Вакарчук сказав, що думає про ЛГБТ і одностатеві шлюби.