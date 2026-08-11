События, потрясшие мир и ставшие важной страницей новейшей истории Украины, легли в основу военного экшена 24. Это реальная история 24 украинских военных моряков, которые во время выполнения боевого задания попали в российский плен, но остались верны военной присяге и Украине. Премьеру 4-серийного сериала ICTV2 покажет в День Независимости Украины — 24 августа в 20:00.

О чем сериал?

События сериала разворачиваются осенью 2018 года. Три украинских военных корабля отправляются из Черного моря в Азовское, совершая плановый переход через Керченский пролив. Во время прохождения украинские экипажи подвергаются атаке, а 24 военных моряка оказываются в плену.

Следующие 286 дней они проведут в московском Лефортово. Несмотря на психологическое давление, допросы и попытки заставить их отречься от Украины, ни один из моряков не отказался от военной присяги.

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Как и благодаря чему им удалось выстоять? Какую роль в этой борьбе сыграли семьи пленных и их адвокаты? И что на самом деле происходило за стенами Лефортово? Ответы на эти вопросы — в сериале 24.

— Сила государства начинается с силы конкретных людей — и это наш главный месседж. Эти 24 парня стали символом того, что Украина не сдается, даже когда все обстоятельства против нее. Невероятно, но сегодня эта история звучит еще громче, потому что рассказывает не только о героизме и лидерстве, а в первую очередь о человеческом достоинстве, — комментирует режиссер сериала Заза Буадзе.

Для тех, кто любит сильное украинское кино

24 — это символ целого народа, который стал заложником империи, но не потерял ни своего голоса, ни лица, ни имени. И неслучайно телепремьера фильма о героизме украинских моряков состоится именно в День Независимости Украины.

Зрители увидят масштабные сцены на воде, военные операции, атмосферу Лефортово, а также личные истории людей, чью жизнь навсегда изменили несколько минут в Керченском проливе.

Главные роли исполнили Александр Форманчук, Константин Корецкий, Ольга Сумская, Анастасия Король, Александр Божко, Тамара Антропова, Андрей Пономаренко, Роман Покровский, Анна Романова, Наталья Корецкая, Игорь Рубашкин, Александр Зиневич, Эрнест Ощипок.

— Мне бы хотелось, чтобы во время войны этот сериал вернул людям веру в честность, мужество, свободу и солидарность. Наши ребята были сплочены, и их победа стала возможной благодаря тому, что ни один из них не сломался. Несмотря на то, что их пытались сломить, им говорили, что государство от них отказалось, наши моряки все равно выбрали свободу, ведь это не абстрактная идея, а то, за что стоит бороться, — говорит креативный продюсер и соавтор сценария Валентина Руденко.

Как создавали сериал?

24 создала компания ООО Основа Фильм Продакшн при поддержке Министерства культуры Украины.

Съемки проходили осенью 2025 года в Киеве, на Днепре и на других реальных локациях. Часть сцен, воссоздающих пребывание украинских моряков в Лефортово, снимали в настоящей тюрьме и специально построенных декорациях, чтобы максимально точно передать атмосферу тех событий.

Режиссер-постановщик: Заза Буадзе

Оператор-постановщик: Алексей Цвилодуб

Сценарий: Валентина Руденко, Заза Буадзе, Илья Пилюк

Креативный продюсер: Валентина Руденко

Исполнительный продюсер: Алексей Сень

Генеральные продюсеры: Виктория Горенштейн, Татьяна Куц

Не пропустите премьеру военного экшена: смотрите сериал 24 на телеканале ICTV2 24 августа в 20:00.

Фото: ICTV2

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