На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы столкнулись две фуры. В результате ДТП один из водителей погиб.

На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы водитель одной из фур притормозил на светофоре, когда в него въехала другой грузовик.

– В результате аварии один из водителей погиб. ДТП оформляют следователи. Стараемся как можно скорее провести следственные действия, чтобы избежать пробок, – заявил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.

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Пробка со стороны Житомира растянулся почти 6 км. Полиция организовала на другой полосе реверсивное движение.

















Под Киевом столкнулись две фуры: пробка растянулась почти на 6 км (КАРТА) / 4 фотографии

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