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Факты / Происшествия

В Харькове Toyota протаранила здание горсовета

В Харькове в результате ДТП возле здания горсовета пострадал водитель Toyota.

У Харкові Toyota протаранила будівлю міськради

Утром, около 08.00, водитель автомобиля Toyota въехал в здание городского совета на площади Конституции.

В результате ДТП пострадал 30-летний водитель, он госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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Пассажиров в авто не было.

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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В Харькове Toyota протаранила здание горсовета / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о смертельном ДТП в Хмельницкой области, где туристический автобус столкнулся с грузовиком.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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