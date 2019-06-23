В Харькове в результате ДТП возле здания горсовета пострадал водитель Toyota.
Утром, около 08.00, водитель автомобиля Toyota въехал в здание городского совета на площади Конституции.
В результате ДТП пострадал 30-летний водитель, он госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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Пассажиров в авто не было.
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В Харькове Toyota протаранила здание горсовета / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали о смертельном ДТП в Хмельницкой области, где туристический автобус столкнулся с грузовиком.
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