На в’їзді до Києва з боку Житомирської траси зіткнулися дві фури. Внаслідок ДТП один з водіїв загинув.
На в’їзді до Києва з боку Житомирської траси водій однієї із фур пригальмував на світлофорі, коли в нього в’їхала інша вантажівка.
– Внаслідок аварії один з водіїв загинув. ДТП оформляють слідчі. Намагаємося якомога швидше провести слідчі дії, аби уникнути заторів, – заявив начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.
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Затор з боку Житомира розтягнувся на майже 6 км. Поліція організувала на іншій смузі реверсивний рух.
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Битва титанов! Сегодня утром на Житомирской трассе, разворот на Белогородку, ДТП в сторону Киева, фура догнала фуру. Информации о пострадавших нет. На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия выясняются. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Водитель одной из фур погиб. Моментальные новости с дорог Киева Быстрая связь с админами Пишите в директ и на 0937713333 #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash
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