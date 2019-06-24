На в’їзді до Києва з боку Житомирської траси зіткнулися дві фури. Внаслідок ДТП один з водіїв загинув.

На в’їзді до Києва з боку Житомирської траси водій однієї із фур пригальмував на світлофорі, коли в нього в’їхала інша вантажівка.

– Внаслідок аварії один з водіїв загинув. ДТП оформляють слідчі. Намагаємося якомога швидше провести слідчі дії, аби уникнути заторів, – заявив начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

Читайте: У Харкові Toyota протаранила будівлю міськради

Затор з боку Житомира розтягнувся на майже 6 км. Поліція організувала на іншій смузі реверсивний рух.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чорноморську Одеської області водій Audi Q8 протаранив п’ять машин, які знаходилися на стоянці.