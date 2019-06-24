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Факты / Происшествия

В Польше женщина вывезла в лес украинца без сознания и бросила умирать

В Польше женщина-работодатель вывезла украинца без сознания и покинула его там умирать.

В Польше женщина вывезла в лес украинца без сознания и бросила умирать

Недалеко от города Новый Томышль (Польша) 36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов. Его тело обнаружили возле города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

– В жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Владелица запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что без сознания мужчина исчез из заведения, дома его тоже не было. При странных обстоятельствах исчез сосед, с которым он работал, – рассказал представитель местной полиции Анджей Боровяк.

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После полученной информации, правоохранители задержали владелицу фирмы.

Тело пропавшего украинца обнаружили в лесу.

Задержанной грозит наказание в виде заключения до 5 лет. Также подобное наказание грозит задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента,  скрывался.

В умершего в Украине остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Ранее Факты ICTV писали, что в США девушка убила свою лучшую подругу после того, как ей в интернете пообещали $9 млн.

Источник: Gazeta Wyborcza

Фото: Gazeta Wyborcza

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