В Польше женщина-работодатель вывезла украинца без сознания и покинула его там умирать.
Недалеко от города Новый Томышль (Польша) 36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов. Его тело обнаружили возле города Вонгровец в Великопольском воеводстве.
– В жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Владелица запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что без сознания мужчина исчез из заведения, дома его тоже не было. При странных обстоятельствах исчез сосед, с которым он работал, – рассказал представитель местной полиции Анджей Боровяк.
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После полученной информации, правоохранители задержали владелицу фирмы.
Тело пропавшего украинца обнаружили в лесу.
Задержанной грозит наказание в виде заключения до 5 лет. Также подобное наказание грозит задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался.
В умершего в Украине остались жена и трое несовершеннолетних детей.
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Источник: Gazeta Wyborcza
Фото: Gazeta Wyborcza