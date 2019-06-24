У Польщі жінка-роботодавець вивезла непритомного українця та покинула його там помирати.

Неподалік міста Новий Томишль (Польща) 36-річний українець працював на підприємстві з виробництва трун. Його тіло виявили міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві.

– У спекотний день чоловіку стало погано на роботі і він знепритомнів. Власниця заборонила викликати карету швидкої допомоги і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник із закладу, вдома його також не було. За дивних обставин зник сусід, з яким він працював, – розповів речник місцевої поліції Анджей Боровяк.

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Після отриманої інформації, правоохоронці затримали власницю фірми.

Тіло зниклого українця виявили в лісі.

Затриманій загрожує покарання у вигляді ув’язнення до 5 років. Також подібне покарання загрожує затриманому громадянину України, який, знаючи обставини інциденту, переховувався та приховав інформацію.

У померлого в Україні залишилися дружина та троє неповнолітніх дітей.

Раніше Факти ICTV писали, що у США дівчина вбила свою найкращу подругу після того, як їй в інтернеті пообіцяли $9 млн.

Джерело: Gazeta Wyborcza

Фото: Gazeta Wyborcza