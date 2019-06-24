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Убийство Захара Черевко: на теле ребенка нашли более 20 ножевых ранений

На теле убитого 9-летнего Захара Черевко обнаружили более 20 ножевых ранений.

убийство захара черевко

9-летнему Захару Черевко нанесли более 20 ножевых ранений.

Также к ногам ребенка веревкой был привязан камень.

Читайте: 9-летнего Захара Черевко в Киеве убил родственник из-за обиды

В убийстве мальчика признался брат отчима. Причиной послужил бытовой конфликт.

Напомним, в Киеве возле озера Вырлица было найдено тело разыскиваемого 9-летнего мальчика, который ушел брать интервью возле собственного дома.

Источник: УНН

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