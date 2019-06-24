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Вбивство Захара Черевка: на тілі дитини знайшли понад 20 ножових поранень

На тілі вбитого 9-річного Захара Черевко виявили понад 20 ножових поранень.

убийство захара черевко

9-річному Захару Черевку завдали більше 20 ножових поранень.

Також до ніг дитини мотузкою був прив’язаний камінь.

Читайте: 9-річного Захара Черевка в Києві вбив родич через образу

Нагадаємо, 23 червня в Києві біля озера Вирлиця було знайдено тіло розшукуваного 9-річного хлопчика, який пішов брати інтерв’ю біля власного будинку.

 

Джерело: УНН

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