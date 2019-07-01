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Факты / Происшествия

Масштабный пожар в зоне ООС: подозревают диверсию

В зоне ООС бойцы потушили масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных.

Масштабный пожар в зоне ООС: подозревают диверсию

Крупный пожар в зоне проведения ООС произошел вблизи сел Широкино и Бердянское.

Произошло возгорание травы, в результате чего детонировали неразорвавшиеся снаряды.

Локализовать пожар пришлось примерно восемь-десять часов. Местные жители села Бердянское начали тушить пламя, которое грозило их домам и посевам, еще утром 30 июня.

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Масштабный пожар в зоне ООС: подозревают диверсию / 8 фотографий

Пожар также представлял угрозу населенным пунктам вблизи Бердянского.

Как сообщил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко, среди вероятных причин пожара не исключают варианта диверсии.

Ранее Факты ICTV писали о потерях в Донбассе.

Источник: ООС

Фото: ООС

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