В зоне ООС бойцы потушили масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных.

Крупный пожар в зоне проведения ООС произошел вблизи сел Широкино и Бердянское.

Произошло возгорание травы, в результате чего детонировали неразорвавшиеся снаряды.

Локализовать пожар пришлось примерно восемь-десять часов. Местные жители села Бердянское начали тушить пламя, которое грозило их домам и посевам, еще утром 30 июня.

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Масштабный пожар в зоне ООС: подозревают диверсию / 8 фотографий

Пожар также представлял угрозу населенным пунктам вблизи Бердянского.

Как сообщил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко, среди вероятных причин пожара не исключают варианта диверсии.

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Источник: ООС

Фото: ООС