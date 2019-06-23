За сутки оккупанты 31 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военный, еще восемь ранены.

В зоне проведения Операции объединенных сил за последние сутки боевики восемь раз применили запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм.

Боевики также открывали огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, 21 обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – Водяное, Старогнатовка, Широкино, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Опытное Авдеевка и Пески.

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Еще 10 раз враг открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север – Песчаное, Южное, Новолуганское, Луганское, Майорск, Зайцево, Новоалександровка.

– За прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям, – сообщает штаб ООС.

Также, по данным разведки, ранен один оккупант, уничтожен БПЛА противника и повреждена бронемашина.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил.

Ранее Факты ICTV писали о масштабных учениях танкистов в зоне ООС.

Источник: ООС

Фото: ООС