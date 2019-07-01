У зоні ООС бійці загасили масштабну пожежу, яка загрожувала позиціям українських військових.

Масштабна пожежа в зоні проведення ООС сталася поблизу сіл Широкине та Бердянське.

Відбулося загоряння трави, внаслідок чого детонували нерозірвані снаряди.

Локалізовувати пожежу довелося приблизно вісім-десять годин. Місцеві жителі села Бердянське почали гасити полум’я, яке загрожувало їхнім будинкам і посівам, ще вранці 30 червня.

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Масштабна пожежа в зоні ООС: підозрюють диверсію / 8 фотографий

Пожежа також становила загрозу населеним пунктам поблизу Бердянського.

Як повідомив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко, серед ймовірних причин пожежі не виключають варіанту щодо диверсії.

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Джерело: ООС

Фото: ООС