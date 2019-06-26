PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Винницкой области иностранец устроил смертельное ДТП

В Винницкой области водитель Оpel протаранил ВАЗ. В результате ДТП погиб человек.

В Винницкой области иностранец устроил смертельное ДТП

В Литинском районе Винницкой области 56-летний водитель ВАЗа осуществлял поворот налево, когда 30-летний гражданин Ирана на Оpel двигался в попутном направлении.

– Не справившись с управлением транспортного средства, водитель иномарки столкнулся с легковушкой, в результате чего последний перевернулся. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе ГПНП в Винницкой области.

Читайте: В Харькове Toyota протаранила здание горсовета

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Виновному грозит до 8 лет лишения свободы.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
В Винницкой области иностранец устроил смертельное ДТП / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на въезде в Киев со стороны Житомирской трассы столкнулись две фуры. В результате ДТП один из водителей погиб.

Фото: vn.20minut.ua

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

20-летний футболист Севильи устроил ДТП, в котором погибли молодожены
Под Киевом столкнулись две фуры: пробка растянулась почти на 6 км (КАРТА)
В Харькове Toyota протаранила здание горсовета
Под Одессой пьяный киевлянин протаранил пять авто, пострадал прохожий
В метро Киева на перроне упал мужчина, поезд зацепил его голову (18+)
В Киеве авто сбило на переходе женщину с ребенком – водитель сбежал
Перцовый газ в лицо и избиение ногами: в столице напали на участников КиевПрайда
Убийство Даши Лукьяненко: появилось видео первого опроса подозреваемого
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка