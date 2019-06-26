В Винницкой области водитель Оpel протаранил ВАЗ. В результате ДТП погиб человек.

В Литинском районе Винницкой области 56-летний водитель ВАЗа осуществлял поворот налево, когда 30-летний гражданин Ирана на Оpel двигался в попутном направлении.

– Не справившись с управлением транспортного средства, водитель иномарки столкнулся с легковушкой, в результате чего последний перевернулся. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе ГПНП в Винницкой области.

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По факту аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Виновному грозит до 8 лет лишения свободы.





















В Винницкой области иностранец устроил смертельное ДТП / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на въезде в Киев со стороны Житомирской трассы столкнулись две фуры. В результате ДТП один из водителей погиб.

Фото: vn.20minut.ua