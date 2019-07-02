Во Львовской области автомобиль Volkswagen Golf съехал в кювет, в результате чего погибли два человека.

Во Львовской области на автодороге Львов – Луцк водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП погиб 45-летний водитель авто и 21-летний пассажир.

32-летнего пассажира, который получил телесные травмы из-за аварии, госпитализировали.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

К слову, неподалеку от села Оконск (Волынская область) автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком.