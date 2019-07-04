В Ивано-Франковской области с подозрением на пищевое отравление госпитализированы восемь туристов из Одесской и Кировоградской областей, из которых трое – дети.

Группа туристов из 13 человек отдыхала на полонине Крынта вблизи села Замагора в Верховинском районе.

Поздно вечером 3 июля двум из них стало плохо, вскоре ухудшение состояния здоровья почувствовали еще пятеро.

Для их госпитализации в Верховинскую ЦРБ пришлось вызывать спасателей.

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У всех были симптомы пищевого отравления. Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

Причина отравления выясняется.

Напомним, в городе Долинская Кировоградской области госпитализировано 11-летнюю девочку. У ребенка подозревают ботулизм.

Источник: Івано-Франківська ОДА