В Ивано-Франковской области с подозрением на пищевое отравление госпитализированы восемь туристов из Одесской и Кировоградской областей, из которых трое – дети.
Группа туристов из 13 человек отдыхала на полонине Крынта вблизи села Замагора в Верховинском районе.
Поздно вечером 3 июля двум из них стало плохо, вскоре ухудшение состояния здоровья почувствовали еще пятеро.
Для их госпитализации в Верховинскую ЦРБ пришлось вызывать спасателей.
Читайте: Отравление детей в Коблево: в лагере Салют выявлены нарушения
У всех были симптомы пищевого отравления. Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести.
Причина отравления выясняется.
Напомним, в городе Долинская Кировоградской области госпитализировано 11-летнюю девочку. У ребенка подозревают ботулизм.
Источник: Івано-Франківська ОДА