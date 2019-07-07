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Факты / Происшествия

Авто превратились в металлолом: в Харькове в ДТП погибли оба водителя

В Харькове столкнулись Daewoo Lanos и Chery Amulet, в результате ДТП оба водителя погибли.

Авто превратились в металлолом: в Харькове в ДТП погибли оба водителя

В Харькове на пересечении улицы Шевченко и Белгородского спуска произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли оба водителя.

Двое пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Авария произошла 7 июля около 00.45.

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Устанавливаются обстоятельства ДТП, информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

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Авто превратились в металлолом: в Харькове в ДТП погибли оба водителя / 5 фотографий

К слову, на Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Источник: Нацполиция

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