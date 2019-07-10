В Запорожье мужчина пригласил женщину на свидание, убил, а затем расчленил и частями вынес на разные свалки.

Жители многоэтажки в Запорожье шокированы убийством, которое совершил их всегда тихий и скромный сосед.

42-летний мужчина жил на втором этаже, поселился здесь после смерти бабушки, которой принадлежала эта квартира.

Ни жены, ни подруги у него не было, но часто приводил домой девушек.

В этот раз тоже пришел не один. Они выпили, начали ссориться. Мужчина ударил любовницу по голове и спокойно пошел спать.

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Утром понял, что девушка мертва. Чтобы скрыть следы убийства, расчленил тело и спрятал в холодильник.

Части тела мужчина хранил трое суток, а потом решил незаметно выносить на разные свалки.

Однако в его квартиру неожиданно наведался отец и заглянул в холодильник. Пенсионер заявил в полицию о страшной находке.

На допросе мужчина не мог вспомнить даже имени своей жертвы.

Подозреваемому грозит 15 лет за решеткой.

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