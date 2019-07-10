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Факты / Происшествия

Тело прятал в холодильнике: в Запорожье мужчина убил и расчленил любовницу

В Запорожье мужчина пригласил женщину на свидание, убил, а затем расчленил и частями вынес на разные свалки.

Вбивство у Запоріжжі

 

Жители многоэтажки в Запорожье шокированы убийством, которое совершил их всегда тихий и скромный сосед.

42-летний мужчина жил на втором этаже, поселился здесь после смерти бабушки, которой принадлежала эта квартира.

Ни жены, ни подруги у него не было, но часто приводил домой девушек.

В этот раз тоже пришел не один. Они выпили, начали ссориться. Мужчина ударил любовницу по голове и спокойно пошел спать.

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Утром понял, что девушка мертва. Чтобы скрыть следы убийства, расчленил тело и спрятал в холодильник.

Части тела мужчина хранил трое суток, а потом решил незаметно выносить на разные свалки.

Однако в его квартиру неожиданно наведался отец и заглянул в холодильник. Пенсионер заявил в полицию о страшной находке.

На допросе мужчина не мог вспомнить даже имени своей жертвы.

Подозреваемому грозит 15 лет за решеткой.

Ранее Факты ICTV писали, как под Киевом  мужчина среди белого дня безжалостно порезал ножом 25-летнего парня из-за замечания.

Источник: Надзвичайні новини

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