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Что известно об Анастасии Ковалевой, которую поджег жених

В Запорожье умерла Анастасия Ковалева, которую поджег сожитель. Что известно о погибшей и ее отношениях с женихом – в материале Фактов ICTV.

Что известно об Анастасии Ковалевой, которую поджег жених

В Запорожье после конфликта Виталий Чайковский облил бензином свою невесту Анастасию Ковалеву и поджег.

Девушку с 90% ожогами тела в тяжелом состоянии забрали в больницу, а жениха арестовали правоохранители. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

– Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым скрепить эти взаимоотношения. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и припаливал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал тушить ее, – рассказал Чайковский.

На суде он плакал и просил отпустить его в больницу к невесте, но суд остался непреклонным и отправил его  в СИЗО.

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Если посмотреть соцсети Анастасии Ковалевой, то можно сделать вывод, что ее отношения идеальные. Она часто писала, что Виталий – ее самый любимый и родной человек, и публиковала фотографии с ним.

Также Анастасия часто публиковала посты о букетах и подарках от возлюбленного, хотя официально Чайковский был безработным.

– Ничего настораживающего в его поведении я не заметила. Хотя да, он был собственником, очень ревновал Настю. Я пыталась объяснить ему, что у нее есть друзья, подруги, она общительная девочка по натуре. Но это ведь всего лишь друзья, – рассказывала мама Анастасии.

Согласно некоторым данным, ранее Ковалева неоднократно бывала в АТО и помогала нашим бойцам.

Напомним, 2 июля в Запорожье 29-летний мужчина поджег свою невесту, в результате чего 22-летняя жертва получила ожоги 90% тела, а 10 июля Анастасия Ковалева умерла.

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