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Факти / Надзвичайні події

Що відомо про Анастасію Ковальову, яку підпалив наречений

У Запоріжжі померла Анастасія Ковальова, яку підпалив співмешканець. Що відомо про загиблу та її стосунки з нареченим – у матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про Анастасію Ковальову, яку підпалив наречений

У Запоріжжі після конфлікту Віталій Чайковський облив бензином свою наречену Анастасію Ковальову та підпалив.

Дівчину з 90% опіками тіла у важкому стані забрали до лікарні, а нареченого заарештували правоохоронці. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

– Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим скріпити ці взаємини. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету і припалив. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її, – розповів Чайковський.

На суді він плакав і просив відпустити його в лікарню до нареченої, але суд залишився непохитним і відправив  його в СІЗО.

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Якщо подивитися соцмережі Анастасії Ковальової, то можна зробити висновок, що її стосунки ідеальні. Вона часто писала, що Віталій – її коханий і найрідніша людина, та публікувала фотографії з ним.

Також Анастасія часто публікувала пости про букети та подарунки від коханого, хоча офіційно Чайковський був безробітним.

– Нічого такого, щоб насторожувало в його поведінці я не помітила. Хоча так, він має власницький характер, дуже ревнував Настю. Я намагалася пояснити йому, що у неї є друзі, подруги, вона товариська дівчинка по натурі. Але це ж всього лише друзі, – розповідала мама Анастасії.

Згідно з деякими даними, раніше Ковальова неодноразово бувала в АТО і допомагала нашим бійцям.

Нагадаємо, 2 липня у Запоріжжі 29-річний чоловік підпалив свою наречену, внаслідок чого 22-річна жертва отримала  опіки 90% тіла, а 10 липня Анастасія Ковальова померла.

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