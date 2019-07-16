Около пяти утра в Киеве женщина родила за трансформаторной будкой и ушла, оставив ребенка лежать на земле.
Утром 16 июля по улице Славгородская, 3/5 в Киеве жильцы многоэтажки обнаружили за трансформаторной будкой новорожденного ребенка.
Женщина с первого этажа дома услышала детский плачь и нашла младенца. После она вызвала медиков.
Новорожденного срочно доставили в роддом по адресу Харьковское шоссе, 121.
Полицейские выяснили, что приблизительно в это же время со двора соседнего дома госпитализировали женщину и доставили с кровотечением в роддом.
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Она отрицала, что была беременна и родила.
Жизни младенца ничего не угрожает, а роженица находится в больнице с потерей крови.
Правоохранители отправились по домашнему адресу, который назвала женщина. Там проживает ее семья.
Они подтвердили, что женщина действительно была беременна и утром она ушла подышать свежим воздухом, сославшись на плохое самочувствие.
Почему она вышла на улицу и по какой причине оставила ребенка будет известно после проведения расследования.
Напомним, 1 июля в городе Узин Киевской области возле мусорного бака нашли замотанное тело новорожденного мальчика.