Около пяти утра в Киеве женщина родила за трансформаторной будкой и ушла, оставив ребенка лежать на земле.

Утром 16 июля по улице Славгородская, 3/5 в Киеве жильцы многоэтажки обнаружили за трансформаторной будкой новорожденного ребенка.

Женщина с первого этажа дома услышала детский плачь и нашла младенца. После она вызвала медиков.

Новорожденного срочно доставили в роддом по адресу Харьковское шоссе, 121.

Полицейские выяснили, что приблизительно в это же время со двора соседнего дома госпитализировали женщину и доставили с кровотечением в роддом.

Читайте: В Одесской области роженица выбросила младенца в выгребную яму

Она отрицала, что была беременна и родила.

Жизни младенца ничего не угрожает, а роженица находится в больнице с потерей крови.

Правоохранители отправились по домашнему адресу, который назвала женщина. Там проживает ее семья.

Они подтвердили, что женщина действительно была беременна и утром она ушла подышать свежим воздухом, сославшись на плохое самочувствие.

Почему она вышла на улицу и по какой причине оставила ребенка будет известно после проведения расследования.

















В Киеве женщина родила на улице и ушла: ребенка нашли за трансформаторной будкой / 4 фотографии

Напомним, 1 июля в городе Узин Киевской области возле мусорного бака нашли замотанное тело новорожденного мальчика.