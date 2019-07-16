Близько п’ятої ранку в Києві жінка народила за трансформаторною будкою і пішла, залишивши дитину лежати на землі.

Вранці 16 липня по вулиці Славгородська, 3/5 в Києві мешканці багатоповерхівки виявили за трансформаторною будкою новонароджену дитину.

Жінка з першого поверху будинку почула дитячий плач і знайшла немовля. Після вона викликала медиків.

Новонародженого терміново доставили в пологовий будинок за адресою Харківське шосе, 121.

Поліцейські з’ясували, що приблизно в цей же час з сусіднього двору будинку госпіталізували жінку і доставили з кровотечею в пологовий будинок.

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Вона заперечувала, що була вагітна і народила.

Життю дитини нічого не загрожує, а породілля знаходиться в лікарні з втратою крові.

Правоохоронці вирушили за домашньою адресою, яку назвала жінка. Там проживає її сім’я.

Вони підтвердили, що жінка справді була вагітна і вранці пішла подихати свіжим повітрям, пославшись на погане самопочуття.

Чому вона вийшла на вулицю і з якої причини залишила дитину буде відомо після проведення розслідування.

















У Києві жінка народила на вулиці і пішла: дитину знайшли за трансформаторною будкою / 4 фотографии

Нагадаємо, 1 липня в місті Узин Київської області, біля сміттєвого бака знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика.