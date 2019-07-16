PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві жінка народила на вулиці і пішла: дитину знайшли за трансформаторною будкою

Близько п’ятої ранку в Києві жінка народила за трансформаторною будкою і пішла, залишивши дитину лежати на землі.

У Києві жінка народила на вулиці і пішла: дитину знайшли за трансформаторною будкою

Вранці 16 липня по вулиці Славгородська, 3/5 в Києві мешканці багатоповерхівки виявили за трансформаторною будкою новонароджену дитину.

Жінка з першого поверху будинку почула дитячий плач і знайшла немовля. Після вона викликала медиків.

Новонародженого терміново доставили в пологовий будинок за адресою Харківське шосе, 121.

Поліцейські з’ясували, що приблизно в цей же час з сусіднього двору будинку госпіталізували жінку і доставили з кровотечею в пологовий будинок.

Читайте: На Одещині породілля викинула немовля у вигрібну яму

Вона заперечувала, що була вагітна і народила.

Життю дитини нічого не загрожує, а породілля знаходиться в лікарні з втратою крові.

Правоохоронці вирушили за домашньою адресою, яку назвала жінка. Там проживає її сім’я.

Вони підтвердили, що жінка справді була вагітна і вранці пішла подихати свіжим повітрям, пославшись на погане самопочуття.

Чому вона вийшла на вулицю і з якої причини залишила дитину буде відомо після проведення розслідування.

  • image
  • image
  • image
  • image
У Києві жінка народила на вулиці і пішла: дитину знайшли за трансформаторною будкою / 4 фотографии

Нагадаємо, 1 липня в місті Узин Київської області, біля сміттєвого бака знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Затоплені переходи та ринки. Київ накрила найбільша за півстоліття злива
Заманив до підсобки ТЦ: у Києві педофіл розбещував 11-річного хлопчика
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Топ-5 платних місць для риболовлі у Києві
Буде як в Австралії – вчені розповіли про клімат у Києві через 30 років
Обстріл будівлі 112 каналу потрапив на відео
У Києві обстріляли з гранатомета будівлю каналу 112 Україна. Введений план Сирена
Українці під посольством Італії вимагають звільнити Марківа
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка