Страшная трагедия произошла в маленьком селе Хороший Винницкой области – мужчина из-за роковой ошибки застрелил жену своего брата.

Во время семейного отдыха у реки мужчина услышал голос дикого козла и решил выстрелить.

Однако пуля попала в жену родного брата – для 50-летней женщины ранение в живот оказалось смертельним. Вона умерла в больнице.

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Ни родственники, ни сельчане не винят его в трагедии – мол, это ужасное стечение обстоятельств.

В полиции же преступление квалифицируется как умышленное убийство.

Суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Но ему все еще грозит заключение до 15 лет.

К слову, недавно в Киеве пьяный мужчина случайно застрелил из револьвера свою мать.