Ночью на 20 июля под Киевом произошло ДТП, в результате чего погибли три человека.

На автодороге Киев – Одесса в пределах Киевской области водитель сбил насмерть трех пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

ДТП произошло вблизи села Вита-Почтовая.

– 20-летний житель г. Васильков Киевской области, совершая обгон, допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, – говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеходы: две женщины и мужчина – от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, в частности, мужчине оторвало ногу. Пострадавшие – местные жители.

Водитель на месте происшествия был трезв.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта УК.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Недавно жертвой ДТП в Польше стала 18-летняя украинка. Микроавтобус с семью нашими соотечественниками въехал в прицеп грузовика.