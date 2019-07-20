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Факти / Надзвичайні події

Відірвало ногу: під Києвом автомобіль на смерть збив трьох пішоходів

Уночі на 20 липня під Києвом сталася ДТП, внаслідок чого загинуло троє людей.

Відірвало ногу: під Києвом автомобіль на смерть збив трьох пішоходів

На автодорозі Київ – Одеса у межах Київської області водій збив на смерть трьох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці.

ДТП сталася поблизу села Віта Поштова.

– 20-річний житель м. Васильків Київської області, здійснюючи обгін, допустив наїзд на пішоходів, які переходили проїжджу частину у невстановленому місці, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП пішоходи: дві жінки та чоловік – від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події, зокрема, чоловікові відірвало ногу. Потерпілі — місцеві жителі.

Водій на місці пригоди був тверезий.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту ККУ.

Окрім того, вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Нещодавно жертвою ДТП у Польщі стала 18-річна українка. Мікроавтобус з сімома нашими співвітчизниками в’їхав у причіп вантажівки.

Джерело: Нацполіція

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