В Польше микроавтобус с украинцами влетел в прицеп: погибла 18-летняя девушка

Жертвой ДТП в Польше снова стала украинка, погибшая – 18-летняя девушка. Микроавтобус с 7 нашими соотечественниками въехал в прицеп грузовика.

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Четыре человека получили незначительные ранения, их отвезли в больницу. Инцидент произошел на автостраде между Тарнувом и Дембицами в направлении Кракова.

Причины и подробности трагедии выясняют.

Напомним, в Ивано-Франковской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли двое детей.

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