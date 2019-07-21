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Факты / Происшествия

Не вписался в поворот: в Киеве Range Rover влетел в столб – есть пострадавшие

В Киеве на проспекте Академика Вернадского произошло ДТП с участием кроссовера Range Rover. Пострадал водитель автомобиля.

Не вписался в поворот: в Киеве Range Rover влетел в столб – есть пострадавшие

21 июля в Киеве на проспекте Академика Вернадского произошло ДТП. Кроссовер Range Rover снес столб и влетел в кусты. В результате аварии пострадал один человек – водитель.

Полицейским не удалось установить причину ДТП. Предварительно известно, что водитель не сумел вписаться в поворот, из-за чего влетел в столб.

Скорость движения была такой, что Range Rover развернуло и он остановился только через несколько метров в кустах.

Правое переднее крыло автомобиля и лобовое стекло разбитые. Водителя увезли в больницу с переломом левой кисти.

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Не вписался в поворот: в Киеве Range Rover влетел в столб – есть пострадавшие / 5 фотографий

Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы и сотрудники электрокомпании, которые занимаются устранением аварии на линии электропередач.

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Напомним, в аварии с участием полицейского в Херсонской области погибли трое человек, среди которых ребенок.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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