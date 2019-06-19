В ДТП в Херсонской области погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

В результате аварии, которая произошла на на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области, погибли три человека.

ДТП произошло недалеко от поселка Николаевка с участием автомобилей ВАЗ 21099 и BMW. За рулем BMW находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и Севастополе.

Пассажиры ВАЗа мужчина и женщина погибли на месте. 9-летняя девочка получила многочисленные травмы, от которых скончалась в больнице.

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ДТП с участием полицейского на Херсонщине: трое погибших, среди которых ребенок / 4 фотографии

Правоохранителя, который находился за рулем BMW, задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее Факты ICTV писали о смертельном ДТП в Хмельницкой области, где туристический автобус столкнулся с грузовиком.

Фото: ГБР