В Киеве недалеко от стеклянного моста, произошла тройная ДТП, в результате чего скончался водитель одной из машин.

В Киеве возле моста, который соединяет Арку Дружбы народов и Владимирскую горку произошла тройная ДТП. Один из участников аварии рассказал, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя шел запах алкоголя.

– По словам водителя Газели, он спускался по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади и увидел, как Lexus вылетел на встречную полосу, врезался в Ssang Yong, а затем и в его грузовик. После столкновения автомобиль продолжал буксовать на месте. Подойдя к Lexus, он увидел, что за рулем сидит человек, который бьется в конвульсиях, – говорится в сообщении.

Водителя достали из авто и вызвали скорую, но мужчина умер, не дождавшись медицинской помощи. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.





























Тройное ДТП: водитель Lexus влетел в грузовик и погиб / 7 фотографий

Место ДТП огородили патрульные. Детали происшествия устанавливаются.

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Напомним, ночью на 20 июля под Киевом произошло ДТП, в результате чего погибли три человека.