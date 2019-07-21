У Києві на проспекті Академіка Вернадського сталася ДТП за участю кросовера Range Rover. Постраждав водій автівки.

21 липня у Києві на проспекті Академіка Вернадського сталася ДТП. Кросовер Range Rover зніс стовп і влетів у кущі. Унаслідок аварії постраждала одна людина – водій.

Поліцейським не вдалося встановити причину ДТП. Попередньо відомо, що водій не зумів вписатися у поворот, через що влетів у стовп.

Швидкість руху була такою, що Range Rover розвернуло і він зупинився тільки через кількадесят метрів у кущах.

Праве переднє крило автомобіля та лобове скло розтрощені. Водія відвезли в лікарню з переломом лівої кисті.





















Не вписався у поворот: у Києві Range Rover влетів у стовп – є постраждалі / 5 фотографий

Зараз на місці ДТП працюють правоохоронні органи та співробітники електрокомпаніі, які займаються усуненням аварії на лінії електропередач.

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Нагадаємо, в аварії за участю поліцейського на Херсонщині загинули троє людей, серед яких дитина.