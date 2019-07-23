В Херсоне горожане увидели на крыше магазина 5-летнего мальчика и вызвали полицию.

23 июля около 10.00 в полицию поступило сообщение, что на крыше одного из магазинов на проспекте 200-летия Херсона сидит ребенок. Однако пока патрульные приехали на место, ребенка уже сняли граждане и передали матери.

К счастью, мальчик не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

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Патрульные привлекли мать ребенка к административной ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями своих обязанностей) КоАП. Также они сообщили о случае соответствующие службы.

Женщина рассказала, что оставила сына на 8-летнюю дочь, ведь сама с мужем была на работе.

К слову, в Киеве на Оболони две несовершеннолетние девушки гуляли по крыше девятиэтажного дома.