В Херсоне горожане увидели на крыше магазина 5-летнего мальчика и вызвали полицию.
23 июля около 10.00 в полицию поступило сообщение, что на крыше одного из магазинов на проспекте 200-летия Херсона сидит ребенок. Однако пока патрульные приехали на место, ребенка уже сняли граждане и передали матери.
К счастью, мальчик не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
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Патрульные привлекли мать ребенка к административной ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями своих обязанностей) КоАП. Также они сообщили о случае соответствующие службы.
Женщина рассказала, что оставила сына на 8-летнюю дочь, ведь сама с мужем была на работе.
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