У Херсоні містяни побачили на даху магазину 5-річного хлопчика та визвали поліцію.

23 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення, що на даху одного з магазинів на проспекті 200-річчя Херсона сидить мала дитина. Проте поки патрульні приїхали на місце, дитину вже зняли громадяни та передали її матері.

На щастя, вона не постраждала й медичної допомоги не потребувала.

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Патрульні притягли матір дитини до адмінвідповідальності за ст. 184 (Невиконання батьками своїх обов’язків) КУпАП. Також вони повідомили про випадок відповідні служби.

Жінка розповіла, що залишила сина на 8-річну доньку, адже сама з чоловіком була на роботі.

До речі, у Києві на Оболоні дві неповнолітні дівчини гуляли по даху дев’ятиповерхового будинку.