В Киеве ищут мужчину, который, воспользовавшись незапертой дверью, вынес из инкассаторского авто пакеты с деньгами.

Дерзкое ограбление инкассаторского автомобиля произошло в Соломенском районе Киева, когда инспекторы заправляли банкомат на улице Митрополита Липкивского.

На поиски грабителя, который воспользовался незапертой дверью и забрал из салона пакеты с деньгами, немедленно выехали оперативники и кинологи.

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Открыто производство по ч. 5 ст. 186 УК – грабеж. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









Дерзкое ограбление инкассаторского авто в Киеве – вытащили пакеты с деньгами / 2 фотографии

Напомним, в июне в кафе на улице Лютеранской в Киеве обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.