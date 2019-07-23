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Зухвале пограбування інкасаторського авто в Києві – витягли пакети з грошима

У Києві шукають чоловіка, який, скориставшись незачиненими дверцятами, виніс із інкасаторського авто пакунки із грішми.

Зухвале пограбування інкасаторського авто в Києві

Зухвале пограбування інкасаторського автомобіля сталося у Солом’янському районі Києва, коли інспектори заправляли банкомат на вулиці Митрополита Липківського.

На пошуки грабіжника, який скористався незачиненими дверцятами і забрав з салону пакунки із грішми, негайно виїхали оперативники та кінологи.

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Відкрито провадження за ч. 5 ст. 186 ККУ – Грабіж. Санкція статті передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Зухвале пограбування інкасаторського авто в Києві – витягли пакети з грошима / 2 фотографии

Нагадаємо, у червні в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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