PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Прикарпатье шестеро детей отравились пайками

В Ивано-Франковской области шестеро детей отравились во время отдыха на частной усадьбе.

На Прикарпатье шестеро детей отравились пайками

На частной усадьбе У Марьяны и Назара в Яремче шестеро детей из Харькова отравились порчеными продуктами.

Дети с диагнозом пищевая токсикоинфекция были госпитализированы в Яремчанскую городскую больницу. У всех была тошнота, боли в животе и повышенная температура.

Читайте: На Ровенщине свадьба закончилась массовым отравлением: пострадали 39 человек

36 человек, из них – 29 детей и семь взрослых приехали на Прикарпатье 14 июля. Группа отправилась на экскурсию в горы. На это время детям выдали паек, в который входил бутерброд с сыром, колбасой, маслом и вареные яйца.

По факту создана комиссия. Установлено, что усадьба не зарегистрирована, как производитель продуктов и не проверялась по соблюдению требований к питанию и оздоровлению детей.

Санитарно-эпидемиологическое обследование продолжается.

Напомним, 12 июля в оздоровительно-спортивном лагере Медик – 2 в пгт Сергеевка Одесской области отравились 46 детей.

Источник: Госпродпотребслужба

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

День Яремче: 27-28 июля состоится Первый открытый гуцульский карнавал
Со свадьбы – на больничную койку. Массовое отравление в Ровенской области
Массовое отравление детей в лагере под Одессой – медики установили причину
На Ровенщине свадьба закончилась массовым отравлением: пострадали 39 человек
Массовое отравление в Луцке – 10 человек в больнице после посещения пиццерии
Массовое отравление на базе отдыха Медик-2 в Одесской области: причина и состояние детей
В лагере под Одессой отравились 46 детей
Отравление туристов на Прикарпатье – в больнице восемь человек
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка