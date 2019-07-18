В Ивано-Франковской области шестеро детей отравились во время отдыха на частной усадьбе.

На частной усадьбе У Марьяны и Назара в Яремче шестеро детей из Харькова отравились порчеными продуктами.

Дети с диагнозом пищевая токсикоинфекция были госпитализированы в Яремчанскую городскую больницу. У всех была тошнота, боли в животе и повышенная температура.

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36 человек, из них – 29 детей и семь взрослых приехали на Прикарпатье 14 июля. Группа отправилась на экскурсию в горы. На это время детям выдали паек, в который входил бутерброд с сыром, колбасой, маслом и вареные яйца.

По факту создана комиссия. Установлено, что усадьба не зарегистрирована, как производитель продуктов и не проверялась по соблюдению требований к питанию и оздоровлению детей.

Санитарно-эпидемиологическое обследование продолжается.

Напомним, 12 июля в оздоровительно-спортивном лагере Медик – 2 в пгт Сергеевка Одесской области отравились 46 детей.

Источник: Госпродпотребслужба