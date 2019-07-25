На избирательном округе №70 в Закарпатской области более 10 сотрудников отравились оливье и не могут завершить подсчет голосов.

Более 10 сотрудников окружного избирательного округа №70 в Закарпатской области отравились оливье и не могут завершить подсчет голосов на выборах в Верховную Раду.

Также пищей отравились двое полицейских, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.

У всех пострадавших наблюдается высокая температура за 40, рвота и диарея.

По словам председателя ОИК, еда была заказана неподалеку в ресторане.

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Официально к медикам обратились шесть человек и сейчас четверо членов ОИК находятся в инфекционном отделении Свалявской больницы. Остальные находятся дома.

Чем вызвано отравление точно не известно, но сами пострадавшие предполагают, что проблема в оливье, потому что его ели все.

Ранее Факты ICTV писали о том, что результаты выборов могут пересчитать на пяти округах.

Источник: Мукачево.нет

Фото: Мукачево.нет