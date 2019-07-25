На виборчому окрузі № 70 в Закарпатській області більше 10 співробітників отруїлися олів’є і не можуть завершити підрахунок голосів.
Більше 10 співробітників окружного виборчого округу № 70 в Закарпатській області отруїлися олів’є і не можуть завершити підрахунок голосів на виборах до Верховної Ради.
Також їжею отруїлися двоє поліцейських, співробітники ДСНС і один спостерігач.
У всіх постраждалих спостерігається висока температура за 40, блювота і діарея.
За словами голови ОВК, їжа була замовлена неподалік в ресторані.
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Офіційно до медиків звернулися шестеро людей і зараз четверо членів ОВК знаходяться в інфекційному відділенні Свалявської лікарні. Решта знаходяться вдома.
Чим викликане отруєння точно невідомо, але самі постраждалі припускають, що проблема в олів’є, тому що його їли всі.
Раніше Факти ICTV писали про те, що результати виборів можуть перерахувати на п’яти округах.
Джерело: Мукачево.нет
Фото: Мукачево.нет