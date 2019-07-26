В Киеве разоблачили онлайн-порностудию, в которой работали двадцать девушек.

В столице полицейским удалось прекратить незаконную деятельность онлайн-порностудии, где работали девушки возрастом от 18 до 30 лет.

Более двадцати девушек работали в арендованной квартире в центре Киева. В режиме онлайн они общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

Следствие установило, что главным фигурантом интимного бизнеса был 32-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина в центре столицы арендовал для студии трехэтажную квартиру, где девушки работали порномоделями.

От деятельности студии ежемесячно он получал незаконный доход в размере около $20 тысяч.

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За подбор и работу девушек отвечала администратор – 30-летняя киевлянка. Она размещала на специализированных сайтах объявления о наборе веб-моделей. Девушки работали в три смены – утреннюю, дневную и ночную. Заработную плату получали еженедельно наличными.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Задержан организатор, администратор и модель. Им грозит до семи лет лишения свободы.







В Киеве полиция разоблачила онлайн-порностудию с 20 веб-моделями / 2 фотографии

К слову, киевские правоохранители задержали гражданина Молдовы, который развращал малолетних девочек и снимал их.