У Києві викрили онлайн-порностудію, у якій працювали понад двадцять дівчат.

У столиці поліцейским вдалося припинити незаконну діяльність онлайн-порностудії, де працювали дівчата віком від 18 до 30 років.

Понад двадцять дівчат працювали в орендованій квартирі у середмісті Києва. У режимі онлайн вони спілкувалися із клієнтами та транслювали відео порнографічного характеру.

Слідство встановило, що головним фігурантом інтимного бізнесу був 32-річний киянин, раніше не судимий. Чоловік у центрі столиці орендував для студії трьохповерхову квартиру, де працювали порномоделями дівчата.

Від діяльності студії щомісяця він отримував незаконний дохід у розмірі близько $20 тисяч.

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За підбір та роботу дівчат відповідала адміністратор – 30-річна киянка. Вона розміщувала на спеціалізованих сайтах оголошення про набір веб-моделей. Дівчата працювали у три зміни – ранкову, денну та нічну. Заробітну плату отримували щотижня готівкою.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Затримано організатора, адміністратора та модель. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.







У Києві поліція викрила онлайн-порностудію з 20 веб-моделями / 2 фотографии

До речі, київські правоохоронці затримали громадянина Молдови, який розбещував малолітніх дівчат і знімав їх.