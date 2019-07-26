В Бердичеве Житомирской области поклонник “русского мира” избил ветерана АТО за слова о том, что РФ воюет с Украиной на Донбассе.
Поклонник Путина и блогер Артур Сороченко спровоцировал конфликт с бойцом АТО во время обсуждения конфликта на Донбассе, когда тот сказал, что воевал против российских наемников, сообщила Мирослава Целищева в группе Лидер в Facebook.
– Россия с нами не воюет! – заявил он в ответ.
Сам зачинщик конфликта там не был, и дальше пошли нецензурные выражения и предложение отойти в сторону.
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В итоге он набросился на АТОшника с кулаками, хотя он избегал драки.
В группе сообщается, что нападающий был ранее судим.
Осторожно, видео содержит ненормативную лексику (18+)
К слову, в мае 2018 года в Киеве группа вооруженных лиц напала на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Нападение организовал гражданин России.
Источник: Лідер
Фото: скрин видео Новости Украина. Мир