В Бердичеве Житомирской области поклонник “русского мира” избил ветерана АТО за слова о том, что РФ воюет с Украиной на Донбассе.

Поклонник Путина и блогер Артур Сороченко спровоцировал конфликт с бойцом АТО во время обсуждения конфликта на Донбассе, когда тот сказал, что воевал против российских наемников, сообщила Мирослава Целищева в группе Лидер в Facebook.

– Россия с нами не воюет! – заявил он в ответ.

Сам зачинщик конфликта там не был, и дальше пошли нецензурные выражения и предложение отойти в сторону.

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В итоге он набросился на АТОшника с кулаками, хотя он избегал драки.

В группе сообщается, что нападающий был ранее судим.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику (18+)

К слову, в мае 2018 года в Киеве группа вооруженных лиц напала на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Нападение организовал гражданин России.

Источник: Лідер

Фото: скрин видео Новости Украина. Мир