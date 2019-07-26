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Факти / Надзвичайні події

Я воюю проти РФ! У Бердичеві шанувальник “русского мира” побив ветерана АТО (18+)

У Бердичеві Житомирської області шанувальник “русского мира” побив ветерана АТО за слова про те, що РФ воює з Україною на Донбасі.

У Бердичеві шанувальник "русского мира" побив ветерана АТО

Шанувальник Путіна і блогер Артур Сороченко спровокував конфлікт з бійцем АТО під час обговорення конфлікту на Донбасі, коли той сказав, що воював проти російських найманців, повідомила Мирослава Целіщева в групі Лідер у Facebook.

– Росія з нами не воює! – заявив він у відповідь.

Сам призвідник конфлікту там не був, і далі пішли нецензурні вирази та пропозиція відійти в сторону.

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У підсумку він накинувся на АТОшника з кулаками, хоча він уникав бійки.

У групі повідомляється, що нападник був раніше судимий.

Обережно, відео містить ненормативну лексику (18+)

До слова, у травні 2018 року у Києві група озброєних осіб напала на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Напад організував громадянин Росії.

Джерело: Лідер

Фото: скрін відео Новости Украина. Мир

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