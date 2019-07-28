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Во Львовской области поезд протаранил автомобиль

Во Львовской области поезд протаранил легковой автомобиль. В результате аварии погиб человек.

Во Львовской области поезд протаранил автомобиль

В селе Хлопчицы Львовской области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда Сянки – Львов с автомобилем Opel Vectra.

Читайте: Смертельное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус столкнулся с грузовиком

В результате ДТП 22-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена в больницу, диагноз устанавливается.

Ранее Факты ICTV писали, что в Болгарии автомобиль с украинскими туристами попал в ДТП. В результате аварии погибла женщина.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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